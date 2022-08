Ein Landwirt brachte den Feuerwehrleuten in einem Tank zusätzliches Löschwasser, damit die Flammen an der Ohe schnell bekämpft werden konnten. FOTO: Feuerwehr Lorup up-down up-down Landwirt bringt Wasser Feuerwehr löscht Flächenbrand zwischen Breddenberg und Lorup Von Mike Röser | 14.08.2022, 10:51 Uhr

Wegen der Trockenheit und Hitze sind die Feuerwehren im Emsland in Dauerbereitschaft. Am Samstag verhinderten sie Schlimmeres auf der Grenze zwischen in Breddenberg und Lorup.