Der Sänger Julian Sommer gehört zu den Sängern die beim ersten Festival „Mallorca am See“ in Esterwegen auftreten. FOTO: Stefan Gelhot (Archiv) up-down up-down DJs vom Ballermann am Erikasee Festival „Mallorca am See“ zum ersten Mal in Esterwegen Von Britta Kothe | 11.08.2022, 08:37 Uhr

Der Ballermann kommt nach Esterwegen: Am Samstag, 20. August 2022, findet zum ersten Mal das Open-Air-Festival „Mallorca am See“ am Erikasee statt. Diese bekannten Mallorca-DJs sind mit ihren Hits dabei.