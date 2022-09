In der Nacht zu Montag ist in Esterwegen ein unbewohntes Einfamilienhaus abgebrannt. Foto: IMAGO/Fotostand / Gelhot up-down up-down Feuerwehreinsatz in der Nacht Unbewohntes Einfamilienhaus in Esterwegen brennt ab und | 05.09.2022, 05:37 Uhr Von Carsten van Bevern Corinna Berghahn | 05.09.2022, 05:37 Uhr

In der Nacht zu Montag ist gegen 1 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Esterwegen ein zum Unglückszeitpunkt leer stehendes Einfamilienhaus in Brand geraten.