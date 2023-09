Das Fest beginnt in diesem Jahr am Freitag, 29. September 2023, mit einem Gottesdienst zum 425-jährigen Bestehen der Gemeinde Bockhorst, anschließend gibt es Musik- und Tanzvorführungen. Wie Hermann Wellens vom Sozial-Ehrenamtlichen Verein Ostfriesland/Emsland mitteilt, haben mehrere Gruppen ein Programm zusammengestellt.

Am Samstag, 30. September 2023, findet abends ein Festball im Zelt am Sportplatz mit der Band „Noots“ statt, ab 22 Uhr werden traditionell die Erntebögen, die den Ort an vielen Stellen schmücken, prämiert.

Haupttag ist der Sonntag, 1. Oktober 2023, wenn um 12.30 Uhr der Umzug durch Bockhorst und Burlage beginnt. Derzeit sind laut Wellens 35 Wagen angemeldet, es könnten aber noch 40 werden, so der Organisator. Um 16 Uhr beginnt dann eine Party im Festzelt mit DJ Sley, ab 18 Uhr werden die Erntewagen ausgezeichnet.