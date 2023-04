Foto: Feuerwehr Surwold Feuerwehreinsatz in Börgermoor Nachbarn verhindern Schlimmeres: Hecke brennt mitten in Wohngebiet in Surwold Von Jana Probst | 19.04.2023, 15:46 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Börgermoor in der Gemeinde Surwold gerufen. Anwohner hatten schon erste Löschversuche unternommen.