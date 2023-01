In Corona-Monaten wird seltener eingebrochen Symbolfoto: picture alliance/dpa up-down up-down An der Papenburger Straße Einbrecher stehlen in Surwold ein Handy und ein Musikinstrument Von Hermann Hinrichs | 08.01.2023, 10:21 Uhr

Einbrecher sind am frühen Samstagabend in eine Wohnung in Surwold eingestiegen.