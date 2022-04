Default Bild FOTO: Archiv Drei Tage lang wird gefeiert Börgermoor: Samstag Auftakt zum Schützenfest Von Hermann-Josef Tangen | 11.07.2011, 10:15 Uhr

Vom 16. bis 18. Juli wird in Börgermoor Schützenfest gefeiert. Das Programm startet am Samstag um 19 Uhr mit einem Gottesdienst in der St.-Johannes-Kirche. Um 20.30 Uhr schließt sich eine Zeltfete mit vier Discjockeys an.