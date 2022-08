Ein Jugendzentrum ist in der Gemeinde Esterwegen gewünscht. (Symbolfoto) FOTO: Stephan Bülck up-down up-down Fehlende Freizeitangebote Projekt der Dorfentwicklung: Esterwegen soll ein Jugendzentrum bekommen Von Mirco Moormann | 25.08.2022, 13:06 Uhr

Der Fahrplan für die Dorfentwicklung der Region „Ohetal“ in der Samtgemeinde Nordhümmling steht. In den vier teilnehmenden Kommunen sind viele Ideen gesammelt worden, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden sollen. Angebote für die Jugend stehen dabei hoch im Kurs.