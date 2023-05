Aufgrund vorheriger beruflicher Tätigkeiten sind (von links) Denise und Theresia Stammermann mit dem Einzelhandel vertraut. Tochter und Mutter eröffnen jetzt einen Dorfladen in Breddenberg. Foto: Christian Belling up-down up-down Wie es Mutter und Tochter angehen Breddenberg bekommt einen Dorfladen: So soll er funktionieren Von Christian Belling | 26.05.2023, 06:13 Uhr

So groß vielerorts in der Regel die Freude über die Eröffnung von Dorfläden ist, so ernüchternd fällt häufig nach einem Jahr die Bilanz aus. Theresia und Denise Stammermann wagen in Breddenberg dennoch den Schritt - und suchen den Kontakt zur Dorfgemeinschaft.