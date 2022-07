Martin Koers zeigt eine Schatulle, die von Kriegsgefangenen in den Emslandlagern gefertigt wurde. FOTO: Mirco Moormann up-down up-down Gefangene im Zweiten Weltkrieg Das ist von sowjetischen Soldaten im Emsland geblieben Von Mirco Moormann | 17.07.2022, 08:37 Uhr

Damals kämpften sie Seite an Seite gegen Nazi-Deutschland, heute stehen sie sich im Krieg in gegenüber: Bis zu 20.000 Soldaten aus Russland und der Ukraine waren Häftlinge in den Emslandlagern. Nun befasst sich eine Ausstellung mit dem Schicksal der Menschen - und was von ihnen hier geblieben ist.