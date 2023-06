In der Gedenkstätte Esterwegen gibt es Ärger. Archivfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa up-down up-down Gedenkkultur im Emsland Ärger in Gedenkstätte Esterwegen: Streit schnell beilegen Meinung – Mirco Moormann | 15.06.2023, 10:41 Uhr

In der Gedenkstätte in Esterwegen arbeiten zwei zerstrittene Parteien an der Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen im Emsland. Das kann so nicht weitergehen.