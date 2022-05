Zwar zählt die DJK Sportfreunde Bockhorst jede Menge Mitglieder. Doch die Vorstandsarbeit will kaum jemand übernehmen. FOTO: Mirco Moormann/Archiv Nicht nur bei Sportfreunden Bockhorst Keine Zeit fürs Ehrenamt: Vorstandsposten nur schwierig zu besetzen Von Insa Pölking | 11.05.2022, 15:01 Uhr

Die Vereinsarbeit der Deutschen Jugendkraft (DJK) Sportfreunde Bockhorst ist sehr gefragt. 400 Mitglieder gehören dem Sportverein an. Problematisch wird es jedoch, wenn es darum geht die Vorstandsposten zu besetzen, um den Verein am Laufen zu halten – und das ist nicht nur in der Gemeinde Bockhorst der Fall.