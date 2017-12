Jannis Lindemann Schulsieger Nachrücker gewinnt Vorlesewettbewerb in Esterwegen

Esterwegen. Jannis Lindemann hat den Vorlesewettbewerb an der Oberschule Esterwegen gewonnen. Das Besondere: Der Sechstklässler war für eine erkrankte Mitschülerin ins Finale der Sieger aus den Deutschkursen nachgerückt.

Lindemann, der Fanni Turi ersetzte, behauptete sich gegen Lukas Janßen, Natalie Sommer und Duygu Kaya, die als die besten Leser in ihren Kursen ermittelt worden waren. Die vier Finalisten mussten in der Aula ihr Können beweisen, indem sie einen bekannten und einen unbekannten Text lasen. Dabei überzeugte Jannis Lindemann am besten, der nach Auffassung der Jury ausdrucksstark aus „Gregs Tagebuch 12“ (Jeff Kinney) vorgelesen hatte. Der Sieger wird seine Schule 2018 beim Kreisentscheid vertreten.

Musikalisch wurde die Veranstaltung mit Gesang und Tanz umrahmt. Besonders beeindruckend war nach Angaben der Schule der Vortrag von Huzan Kammo Hassan, Mina Layth und Sara Khalil aus der Sprachlernklasse, die außerhalb des Wettbewerbs zum Teil selbst geschriebene Texte vortrugen und diese in ihrer Muttersprache zusammenfassten oder übersetzten. Wie ein Gedicht in arabischer Sprache erklangen beispielsweise die Zeilen des Liedes „O Tannenbaum“.