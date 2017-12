Besitzer löscht selbst Auto gerät in Esterwegen in Brand

Auto gerät in Esterwegen in Brand MEC öffnen

In Esterwegen wurde die Feuerwehr am Samstag zu einem Pkw-Brand gerufen. Der Besitzer des Wagens hatte das Feuer aber schon selbst gelöscht. Foto: Feuerwehr Esterwegen

Esterwegen. In Esterwegen ist am Samstagvormittag ein Auto in Brand geraten.