Grunderwerb in Höhe von einer Million Euro Esterwegen investiert in Bau- und Gewerbeland

Esterwegen. Das ablaufende Jahr ist für die Gemeinde Esterwegen erfolgreich verlaufen. Das teilte Bürgermeister Hermann Willenborg in seinem Jahresrückblick auf der letzten Ratssitzung des Jahres mit.

Mit einem großen Invest in Höhe von einer Million Euro habe die Kommune den Weg für eine weitere Entwicklung frei gemacht. Flächen für die gewerbliche Entwicklung, aber auch für die Ausweisung von neuen Bauplätzen könnten nun geschaffen werden. Die Planung des Baugebietes „Am Berg“ habe begonnen, im kommenden Jahr würden dort 40 Bauplätze entstehen, so Willenborg. 13 Grundstücke seien im abgelaufenen Jahr in Esterwegen und Heidbrücken verkauft worden.

„Ich bin mir sicher, dass die Gemeinde Esterwegen mit den durchgeführten und begonnenen Maßnahmen weiter eine sehr positive Entwicklung nehmen wird“, so Willenborg.

Diese freudige Entwicklung schlage sich auch in der Einwohnerzahl wieder, die sich auf 5529 (Stand November) erhöht habe. Auch deshalb werde die Kinderbetreuung ausgebaut, vor allem die Krippenplätze. In den kommenden Monaten werde mit dem Anbau einer Gruppe an die Kita St. Josef begonnen. Nach Fertigstellung stehen dort 45 Krippenplätze zur Verfügung.

Neue Halle am Küstenkanal

Neben der Erweiterung des Gewerbegebietes „Lattensberg“ entwickle sich auch das Gebiet am Küstenkanal. Auf einem Grundstück baut der erste Gewerbetreibende laut Willenborg eine Produktionshalle. Baustart soll im Januar sein. Fertig sind bereits neun Bushaltestellen, die in der Gemeinde in diesem Jahr ausgebaut wurden. Insgesamt habe die Gemeinde hierfür 225.000 Euro in die Hand genommen, gerechnet werde mit Zuschüssen in Höhe von 200.000 Euro. Weiter seien 130 Straßenlaternen auf LED-Beleuchtung umgebaut worden, was 63.000 Euro gekostet habe.

Gemeinde hat Schulden abgebaut

Der Schuldenstand der Gemeinde belaufe sich zum Ende des Jahres auf etwa 1.967.200 Euro. Etwa 112.000 Euro wurden für die Tilgung der Schulden aufgebracht, so dass sich daraus eine Pro-Kopf-Verschuldung von 356 Euro ergebe.

Den Mitgliedern des Rates dankte Willenborg für die wichtigen Entscheidungen, die gemeinsam getroffen worden seien, nicht zuletzt galt sein Dank auch allen Mitarbeitern der Verwaltung für die fachliche Unterstützung und die angenehme Zusammenarbeit.