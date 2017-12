Tag der offenen Tür Musikschule stellt sich in Esterwegen vor

mls Esterwegen. Mit einem Tag der offenen Tür sind die neuen Räumlichkeiten der Musikschule Breer in Esterwegen vorgestellt worden. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit, sich über die Möglichkeiten der musikalischen Ausbildung zu informieren.

Vor allem der professionell ausgebaute Tonstudiobereich lockte interessierte Besucher an. Diese konnten live verfolgen, wie die Tonaufnahme eines eingesungenen Liedes erstellt wurde. Die Gesangsschülerin Kristie Berns aus Haselünne demonstrierte im schalldichten Raum ihr Gesangstalent mit dem Titel „New York“ von Alicia Keys.

Die Aufnahme wurde von Andreas Breer, Inhaber der Musikschule, zeitgleich am Mischpult bearbeitet. Anschließend gab es für die Zuhörer die Möglichkeit, sich die fertige Aufnahme über Kopfhörer anzuhören. In den Übungsräumen wurden verschiedene Instrumente vorgestellt und einige Musikschüler präsentierten ihr Können. So hatte Mats Wübben aus Esterwegen seine Familie mitgebracht und zeigte stolz sein Können am Schlagzeug. Entsprechend begeistert fiel der Applaus der Zuhörer aus. Auch im nächsten Übungsraum hatten sich zahlreiche Zuhörer versammelt, um dem Klang einer Mandola zu lauschen.

„Die Räume sind sehr schön geworden, freundlich und hell“, so ein Besucher nach einem Rundgang. Einige Interessierte nutzen die Gelegenheit, sich über das Erlernen der Instrumente zu informieren und Fragen zu stellen, die von Breer und seinem Team beantwortet wurden. Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen gab es anschließend die Möglichkeit, sich über die Musik auszutauschen.