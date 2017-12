EWE will 1500 Haushalte anschließen Esterwegen erhält im kommenden Jahr Glasfasernetz

Esterwegen. Derzeit wird das Wohngebiet „Hinterm Busch“ in Esterwegen durch den Versorger EWE mit Glasfaserkabeln für schnelles Internet ausgebaut. Im kommenden Jahr soll dann etwa 75 Prozent der Gemeinde mit den Lichtwellenleitern versorgt sein.

Insgesamt 1500 Haushalte sollen ab Ende Januar 2018 die Möglichkeit haben, sich an das Glasfasernetz anschließen zu lassen. Das teilte Gerd Niemann, Kommunalbetreuer der EWE, die den Ausbau vornimmt, bei einem Gespräch im Esterweger Rathaus mit. Dann sollen im Laufe des Jahres die Arbeiten im Ortskern abgeschlossen werden.

Zum Einsatz kommt dabei die sogenannte FTTH-Technik, bei der die Glasfaserleitungen bis ins Haus verlegt werden. „Dann sind Übertragungsgeschwindigkeiten im Gigabit-Bereich möglich“, so Niemann. Derzeit seien Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde durch VDSL per Kupferkabel möglich. Mit der neuen Glasfaser-Technik sei etwa das Streamen von hochauflösenden Filmen möglich oder der Download von großen Datenmengen schnell umsetzbar, so Niemann.

Breitbandversorgung nach Abschluss bei etwa 75 Prozent

Samtgemeindebürgermeister Stefan Eichhorn meinte: „Wir freuen uns, dass wir mit weiteren Highspeed-Anschlüssen zur Verbesserung der Lebensqualität in der Samtgemeinde beitragen können.“ Die schnellen Übertragungsraten stärkten auch die Region. Auch Christoph Hüntelmann, Erster Samtgemeinderat, zeigte sich über den schnellen Ausbau der Netze erfreut. „Immer mehr Bereiche unserer Samtgemeinde kommen in den Genuss der Datenautobahnen.“ Nach Abschluss der Baumaßnahme werde die Breitbandversorgung in Esterwegen wohl bei 75 Prozent liegen, meinte Hüntelmann. In Ortsteil Heidbrücken sowie in Breddenberg habe man bereits mit Glasfaser ausgebaut und eine Versorgung von mehr als 90 Prozent erreicht, so der Erste Samtgemeinderat. Für die dann noch immer unterversorgten Haushalte kommt das Ausbau-Programm des Landkreis Emsland ins Spiel, der wie mehrfach berichtet der Deutschen Telekom den Auftrag für den Ausbau erteilt hat.

Wie Niemann weiter ausführte, werde es im Januar zwei Infoveranstaltungen für die Bürger geben, zudem mehrere Beratungstage. Wie der Kommunalberater erklärte, würden für diejenigen, die sich im ersten Ausbauschritt bereit erklärten, einen Hausanschluss zu nehmen, keine Kosten für diesen anfallen. Dies sei während einer Vermarktungsphase von zwei Monaten möglich.

Kosten für Haushalte bei späterer Entscheidung höher

Im Nachhinein könnten auch Hausanschlüsse, die unterirdisch von der Straße zum Haus gebohrt werden, gelegt werden. Dann fallen laut Niemann jedoch Kosten an. Während der ersten Bauphase werde in den Straßenverläufen das Verteilerkabel verlegt. Dann sei es einfacher möglich, die Hausanschlüsse zu bohren. Später müssten dann jeweils wieder Löcher entlang des Verteilerkabels gegraben werden, um zum Haus zu bohren.

Mit dem Ausbau des Netzes seien die Haushalte auf alle kommenden Anforderungen vorbereitet, meinte Niemann. Künftig seien auch Geschwindigkeiten von bis zu vier Gigabit pro Sekunde möglich. Die Entwicklungen schritten immer weiter voran: „Noch vor zehn Jahren galt ein Haushalt mit einem Internetanschluss von einem Megabit pro Sekunde als unterversorgt, später waren es dann zwei. Heute sind es 30 Megabit“, so Niemann.