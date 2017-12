„Keine Angst vor dem Fremden“ KFD-Konferenz in Börgerwald gibt Anstöße zum Dialog mit Muslimen

Börgerwald. Anstöße zum Dialog zwischen Christen und Muslimen hat die interreligiöse Dialogbeauftragte im Bistum Osnabrück, Katrin Großmann, auch in einem Vortrag auf der Regionalkonferenz der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) der Region Hümmling in Börgerwald gegeben.

Die 37-Jährige hatte erst kürzlich auch in Papenburg referiert und mehr Verbindendes als Trennendes zwischen den beiden Weltreligionen aufgezeigt . Ihr Vortrag in Börgerwald stand unter der Überschrift „Der Islam – keine Angst vor dem Fremden – Dialog aus katholischer Perspektive“. Dabei hob Großmann hervor, dass Christen und Muslime gemeinsam wesentliche Grundlagen des Glaubens hätten. „Der Islam ist heute in aller Munde. Gerade in der westlich geprägten Welt herrscht Verunsicherung und Unkenntnis zum Islam. Viele Menschen verbinden mit dem Islam Kopftuch, Unterdrückung, Terrorismus und Gewalt“, sagte Großmann. Dies entspreche aber nicht der Realität.

Zahl enorm angestiegen

Mit dem Anwerben von Gastarbeitern aus der Türkei in den 1960er-Jahren sei der Islam nach Deutschland gekommen und über die Jahre habe es weitere Einwanderungswellen aus dem Libanon, dem Irak, Nordafrika, Syrien und Afghanistan gegeben. Mit den vielen Flüchtlingen, die auch in Deutschland Zuflucht vor Krieg und Verfolgung suchten, sei nun die Zahl der Bürger muslimischen Glaubens enorm angestiegen.

Konzil bekräftigt Verbundenheit

Mehrfach verwies Großmann auf ein Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, das schon vor 50 Jahren die Verbundenheit und Wertschätzung der katholischen Kirche gegenüber dem Islam bekräftigt habe. „Mit Hochachtung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den alleinigen Gott anbeten“, heißt es in der Nostra Aetate und Großmann fügte hinzu: „Das Konzil hat uns mit auf den Weg gegeben, dem Islam nicht mit Vorbehalten zu begegnen, sondern bereit zu sein, uns gegenseitig zu verstehen und zum Dialog zu ermutigen“. Besonders Erzieherinnen in Kindertagesstätten oder Religionslehrkräfte an Schulen sei es ein großes Bedürfnis, zu erfahren, wie mit muslimischen Kindern umzugehen sei oder wie man multireligiös feiert. Großmann informierte in diesem Zusammenhang über die inzwischen vernetzten Projekte mit der jüdisch-christlichen Kindertagesstätte „König David“ und der „Drei-Religionen-Schule“ in Osnabrück.

Frauen ermutigt

Die Gastrednerin ermutigte die Frauen, den Weg des Dialoges mitzugehen, ihre Ängste zu überwinden und die Begegnung zu suchen, beispielsweise durch Kontakte zu den Moscheegemeinden aufzubauen. In der sich anschließenden Diskussion wurde mehrfach deutlich, dass für die Umsetzung des interreligiösen Dialogs, besonders an Schulen, noch viel Aufklärungsarbeit vonnöten ist.

Werbung für Stifte-Sammelaktion

Die Vorsitzende der KFD-Frauen aus dem Dekanat Emsland-Nord der Region Hümmling, Marlies Etmann, warb um ein Mitmachen bei der bereits gestarteten Stifte-Sammelaktion durch den Weltgebetstag und erklärte, dass durch das Recyceln von Stiften ein Team aus Lehrern und Psychologen 200 syrischen Mädchen, die in den Libanon geflüchtet sind, Schulunterricht ermöglicht. „Für 450 Stifte kann ein Mädchen mit Schulmaterial ausgestattet werden und Zugang zu einer Ausbildung bekommen“, berichtete Etmann.

Die erst kürzlich gewählte Dekanatssprecherin Leni Schmits stellte sich der Versammlung vor und betonte, dass sie sich durch die inzwischen stark veränderte Altersstruktur in dem KFD-Gremium gut aufgehoben fühle und als Bindeglied zwischen den Anliegen der pfarrlichen KFD-Gruppen und der Arbeit der Diözesanebene fungieren werde.