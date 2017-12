Abbiegemanöver missglückt Drei Verletzte bei Unfall auf der B 401 in Surwold

pm/gs Surwold. Bei einem Verkehrsunfall auf der B 401 in Höhe Surwold sind drei Menschen verletzt worden, zwei davon schwer.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Sonntag gegen 15 Uhr. Den Angaben zufolge war eine 23-jährige Frau aus Ostrhauderfehn mit ihrem VW Golf in Fahrtrichtung Oldenburg unterwegs. Als sie nach links in die Straße „Im Eichengrund“ abbiegen wollte, übersah sie laut Polizei einen entgegenkommenden Pkw der Marke BMW eines 24-jährigen Mannes aus Surwold. Beide Autos stießen zusammen.

Die Unfallverursacherin und ihr 21-jähriger Beifahrer mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Fahrer des zweiten Wagens kam mit leichten Verletzungen davon. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 13.000 Euro beziffert.