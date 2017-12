Aus der Kasse der Tankstelle in Friesoythe entwendete der Täter Scheingeld in bislang unbekannter Höhe. Symbolfoto: Michael Gründel

pm/dgt Friesoythe. In Friesoythe ist am Sonntagabend eine Tankstelle an der Ellerbrocker Straße ausgeraubt worden. Der Täter entwendete Bargeld in bislang unbekannter Höhe.