Unter Drogen und ohne Führerschein Polizei in Esterwegen stoppt berauschte Autofahrerin

Esterwegen. Die Polizei hat in Esterwegen eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, die unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem fanden die Beamten bei ihr weiteres Rauschgift. Außerdem hat die Frau keinen Führerschein.

Wie die Beamten Freitag weiter mitteilte, war 24-Jährige aus Bremen am Donnerstagnachmittag in Esterwegen von einer Polizeistreife angehalten und kontrolliert worden. Demnach war sie mit ihrem Fiat zunächst an der Hauptstraße in Surwold und dann gegen 17.10 Uhr an der Straße „Hinterm Busch“ am Parkplatz der Gedenkstätte Esterwegen aufgefallen.

Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Frau bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Zudem stellten die Polizisten fest, dass die Frau zum Zeitpunkt der Kontrolle unter dem Einfluss von Drogen stand. „Sie hatte deutliche Gleichgewichtsstörungen, stand auch sichtlich unter dem Einfluss von Rauschmitteln und war in ihrem Zustand keinesfalls in der Lage ein Fahrzeug zu führen“, teilte die Polizei mit. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten ein Klemmtütchen mit einer geringen Menge Drogen. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt; ihr wurde eine Blutprobe entnommen.