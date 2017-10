Machbarkeitsstudie Brücken in Bockhorst sollen belastbarer werden

Bockhorst. Die Gemeinde Bockhorst will bewerten lassen, ob eine Auflastung von drei Brücken im Gemeindegebiet möglich ist. Eine Machbarkeitsstudie soll angefertigt werden.

Wie Bürgermeister Manfred Mönnikes (CDU) während der jüngsten Ratssitzung berichtete, wurden bei der letzten Hauptprüfung der Brücken an der Dorf-, Melm- und Schützenstraße im Jahr 2010 Mängel festgestellt, die zwei Jahre später beseitigt wurden. Nach seinen Worten ist die Tonnenbegrenzung derzeit zu gering, weshalb Landwirte und Unternehmer häufig Umwege auf sich nehmen müssen. „Wir wollen jetzt bewerten lassen, ob eine Auflastung auf 30 Tonnen möglich ist“, so Mönnikes. Dabei soll geprüft werden, was am sinnvollsten sei und wie sich der derzeitige Beschaffenheit der Brücken darstellt.

In einem ersten Schritt soll nach Worten des Bürgermeisters jetzt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Im Anschluss wird die Gemeinde als Baulastträger mit der Samtgemeinde Nordhümmling zusammenarbeiten und das Anliegen der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Hümmling vorstellen. Mönnikes: „Eine Förderung möglicher Maßnahmen an den Brücken mit LAG-Mitteln wird angestrebt.“