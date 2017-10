Weniger Öffnungszeiten in zwei Filialen Volksbank Nordhümmling mit Überschuss von 333.000 Euro

Surwold. Die Volksbank Nordhümmling hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Überschuss von rund 333.000 Euro beendet. Die Bilanzsumme kletterte um fast 11 Prozent auf 167,4 Millionen Euro. Die Ergebnisse stellte die Bank während der Generalversammlung in Surwold vor.

Wie Vorstandsmitglied Ulrich Janzen berichtete, ist das Geschäft weiterhin von niedrigen Zinsen und einer hohen Nachfrage nach Immobilienkrediten geprägt. In seinem Lagebericht stellte er auch die Veränderungen des letzten Geschäftsjahres vor. So biete die Bank nun eine App für Smartphones an, in der zum Beispiel Kontoführung und die einfache Bezahlung von Rechnungen möglich sei. „Das Smartphone erobert die Bank. Für ein regionales Geldinstitut wie die Volksbank Nordhümmling bedeutet das, unsere Stärken in die digitale Welt auszubauen“, so Janzen. Dennoch wolle die Bank „regionale Präsenz und die Beratung vor Ort nicht aus den Augen verlieren“.

Das anhaltend niedrige Zinsniveau bezeichnete Janzen zwar schlecht für Sparer, aber gut für Bauherren. „Daher werden im Moment viele Baugebiete ausgewiesen und viele Häuser gebaut.“ Das sorge für eine hohe Nachfrage nach Immobilienkrediten aus dem privaten und gewerblichen Bereich bei der Volksbank.

Bürgerwindpark Esterwegen im Zeitplan

Beim Bau des Bürgerwindparks in Esterwegen schreiten die Arbeiten nach Worten des Vorstandsmitgliedes voran. „Wir sind im Zeitplan“, so Janzen. Die entsprechende Genossenschaft wurde am 4. Juli gegründet und die Inbetriebnahme sei für Ende November oder Anfang Dezember geplant. Danach können sich alle Esterweger bei der Volksbank Nordhümmling über Beteiligungen beraten lassen. „Wir wünschen uns viele davon, aber keine Einzelnen mit großen Beteiligungen“, stellte Janzen klar.

„Weiterhin keine Negativzinsen“

Das finanzielle Ergebnis konnte die Volksbank im Vergleich zum Vorjahr nochmals steigern. Die Bilanzsumme stieg auf 167,4 Millionen Euro nach 151 Millionen im Geschäftsjahr 2015. Die Kundeneinlagen wuchsen 2016 um 12,6 auf 124,8 Millionen Euro. „Wir werden auch in Zukunft keine Negativzinsen für Privatkunden berechnen“, erklärte Janzen. Die Ausleihungen stiegen um 8,5 Prozent auf knapp 110 Millionen Euro. Der Überschuss von rund 333.000 Euro soll für gesetzliche und andere Rücklagen sowie eine Dividende in Höhe von 7 Prozent genutzt werden.

Bei Neuwahlen im Aufsichtsrat gab es nur kleine Veränderungen. Rudolf Schmitz aus Börger schied turnusgemäß aus. Er war seit 1980 Aufsichtsratsmitglied der Bank. Seine Nachfolgerin Petra Jansen wurde von der Versammlung einstimmig in das Kontrollgremium gewählt. Heinrich Rieken wurde turnusgemäß ebenfalls einstimmig als Aufsichtsratsmitglied wiedergewählt.

Öffnungszeiten werden eingeschränkt

Wie Janzen mitteilte, seien nach der Aufgabe der Filiale in Burlage keine weiteren Schließungen geplant. In den Servicestellen Börgerwald und Breddenberg sollen allerdings die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. Wann das geschehen soll und wie die neuen Öffnungszeiten aussehen, will die Bank ihren Kunden demnächst mitteilen.