In einem Legehennenstall in Esterwegen hat es gebrannt. FOTO: Michael Gründel Schaden von 1,85 Millionen Euro 9600 Legehennen gestorben: Großbrand in Hühnerstall in Esterwegen und | 25.07.2022, 22:30 Uhr | Update vor 1 Std. Von Elena Werner Manuela Kanies | 25.07.2022, 22:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Großbrand ist am Montag Abend in einem Legehennenstall in Esterwegen ausgebrochen. Schließlich griffen die Flammen auf ein Heuballenlager über.