Umstrukturierung steht an Gemeinde Bockhorst sucht neue Mitarbeiter für Bauhof

Bockhorst. In der Gemeinde Bockhorst soll die Mitarbeiterstruktur des Bauhofs geändert werden. Anstelle einer hauptamtlich beschäftigten Person sollen mehrere geringfügig Beschäftigte eingestellt werden.

#Wie Bürgermeister Manfred Mönnikes (CDU) im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilt, scheidet der Bauhofmitarbeiter im Mai des kommenen Jahres aus Altersgründen aus. Deshalb, so habe es der Rat entschieden, sollen nun mehrere Angestellte auf 450-Euro-Basis den bisherigen Vollzeitjob ausüben.

Wie viele neue Mitarbeiter benötigt werden, stehe noch nicht endgültig fest, so Mönnikes. Abhängig sei dies von Gesprächen mit einigen Vereinen. Falls diese die Garten- und Landschaftspflege ihrer Anlagen selbst in die Hand nähmen, komme man vielleicht mit drei oder vier neuen Angestellten aus. Falls nicht, könnten es auch fünf werden.

Generell gehören zu den Aufgaben neben der Pflege von Grünanlagen auch Hausmeistertätigkeiten an Schule und Kindergarten samt Winterdienst sowie die Beseitigung von Schäden an Straßen und Wegen. Bewerbungen können ab sofort bei der Gemeinde Bockhorst, Kirchstraße 20, abgegeben werden. Geöffnet ist das Büro montags von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Ab Februar könnten die ersten neuen Mitarbeiter die Arbeit aufnehmen, so der Bürgermeister. Dann gebe es noch eine Einarbeitungsphase durch den scheidenden Bauhofmitarbeiter.