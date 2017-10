Mehr als 40 Wagen gestern unterwegs Bockhorster feiern Erntedank mit buntem Umzug

Bockhorst. Mit einem bunten Programm wurde am vergangenen Wochenende das Erntedankfest in Bockhorst gefeiert.

Im Blickpunkt der Traditionsveranstaltung standen neben dem Erntewagenumzug am Sonntag eine Apres-Ski-Party mit DJ Thomas am Freitag und ein Tanzabend unter der Erntekrone mit der Band „Livetime“ am Samstag.

Der Umzug am Sonntagnachmittag führte vom Küstenkanal kommend über die Hauptstraße durch die ganze Gemeinde bis nach Burlage. Bei der Motivwahl der mehr als 40 Umzugswagen hatten sich die Wagenbauer allerhand einfallen lassen. Die Themen reichten von Landwirtschaft und Wetter über Umwelt und christliche Themen bis hin zum Fripronil-Skandal.

Geschmückte Festwagen

Viele Vereine und Einrichtungen präsentierten sich und ihre kunstvoll geschmückten Festwagen und verteilten Obst und Gemüse, Süßigkeiten und kleine Präsente an die Zuschauer. An den Straßen säumten mehrere hundert Einwohner und Gäste die Umzugsroute und erfreuten sich an der Kreativität der beteiligten Gruppen.

Mit ebenso viel Fantasie und nachbarschaftliches Engagement hatten zahlreiche Anlieger ihre Vorgärten und freie Plätze am Straßenrand geschmückt und am Sonntagnachmittag direkt an den Umzugswegen auf Bänken und an Tischen mitgefeiert. Im Anschluss an den Festumzug folgte die Prämierung der geschmückten Wagen. Seinen Ausklang fand das Erntedankfest mit einer abendlichen „Brückentag-Party“ mit DJ Thomas.