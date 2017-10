Anwohner beklagen Lärm Bockhorst regelt Nutzung der Grillhütte am See neu

Bockhorst regelt Nutzung der Grillhütte am See neu MEC öffnen

In Bockhorst gelten ab sofort veränderte Regelungen für eine Nutzung der Grillhütte. Archivfoto: Karsten Frei

Bockhorst. Die Gemeinde Bockhorst reagiert auf zwei Vorfälle im Sommer an der Grillhütte am See und ändert die Nutzungsordnung. Für Auswärtige erhöhen sich ab sofort die Kosten.