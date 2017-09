Erste Anfrage abgelehnt Bockhorst unternimmt neuen Anlauf für weniger Tempo auf der L 30

Bockhorst. Die Gemeinde Bockhorst drängt weiterhin auf eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Landesstraße 30. Nachdem der Landkreis einen ersten Antrag Ende letzten Jahres ablehnte, soll jetzt ein neuer Anlauf unternommen werden.

Wie Bürgermeister Manfred Mönnikes auf der Sitzung des Gemeinderates am Mittwochabend erklärte, habe er die „andauernden Klagen der Anwohner“ an der Landesstraße vernommen. Weniger Tempo fordert er auf der Strecke zwischen der Schulstraße und der B 401. In diesem Abschnitt fällt auch der Kreuzungsbereich zum Memeringweg, der aufgrund der engen Kurve eine Gefahr darstelle. „Wir werden uns erneut an den Landkreis wenden und fragen, ob nicht eine Begrenzung auf 70 oder 80 Stundenkilometer möglich ist“, kündigte Mönnikes an.

Schwere und tödliche Verkehrsunfälle

Eine erste Anfrage an die Kreisverwaltung im Dezember 2016 ist nach seinen Worten von der Straßenverkehrsbehörde abgelehnt worden. „Eine durchgeführte Prüfung in dem Bereich hat keine Veranlassung hervorgerufen“, so der Bürgermeister. Auch die Unfallzahlen seien als unauffällig eingestuft worden. Das sieht Mönnikes anders. „Die Zahlen sind durchaus auffällig.“ Er verwies dabei auf schwere und auch tödliche Verkehrsunfälle auf der Strecke. Zudem sieht er die Notwendigkeit einer Geschwindigkeitsreduzierung mit der Haltestelle begründet. „Der Wartebereich erstreckt sich anders als an anderen Haltebuchten direkt an die Fahrbahn. Das ist nicht ungefährlich.“

Schülerlotsen beklagen „gefährliche Situationen“

Die Gemeinde fordert in ihren zweiten Antrag, dass die Straßenverkehrsbehörde Geschwindigkeitsmessungen sowie Verkehrszählungen durchführt. Das generell Handlungsbedarf hinsichtlich der Herabsetzung der Geschwindigkeit besteht, wurde auch während der Bürgerfragestunde deutlich. Mehrere Schülerlotsen berichteten von gefährlichen Situation, die sie fast jeden Tag erleben würden. Sie machten sich für einen verstärkten Einsatz von Radaranlagen stark. Mönnikes betonte, dass dies nicht in seiner Hand liege. Er gab den Schülerlotsen auf den Weg, sich direkt mit dem Anliegen an die Polizei zu wenden.