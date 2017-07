Laute Musik und Feuerwerk bei Party Cloppenburger Gastgeber wählt Notruf, um Polizisten Schläge anzudrohen

dgt/pm Bösel. Einen ziemlich uneinsichtigen Initiator einer Party in Bösel im Landkreis Cloppenburg, der in der Nacht zu Sonntag gleich wegen diverser Delikte der Polizei aufgefallen war, erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Die Polizei war von Nachbarn eines Wohnhauses an der Bachstraße informiert worden, weil bei einer Privatfeier überlaute Musik gespielt und Feuerwerkskörper gezündet wurden, berichten die Beamten in einer Mitteilung am Montag. Hierdurch fühlten sich die Anwohner belästigt. Die eingesetzten Beamten, die die Partylocation aufsuchten, trafen vor Ort auf den 40-jährigen Bewohner des Wohnhauses, der zugleich Partyinitiator war. Sie ermahnten ihn zur Ruhe.

Diesen Anordnungen missachtete der 40-Jährige beharrlich, er drehte kurze Zeit später erneut die Musik auf laut. Daraufhin kehrten die Beamten abermals zur Feier zurück, wobei sie während des Einsatzes von dem Böseler im „niveaulosen Straßenjargon“ beleidigt wurden, heißt es von der Polizei wörtlich. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Ruhestörung und Beleidigung ein.

Notrufnummer der Polizei missbraucht

Im weiteren Verlauf der Nacht meldete sich der 40-Jährige dann telefonisch, über Notruf, bei der Polizei. Er drohte damit, dass er die eingesetzten Polizeibeamten körperlich attackieren werde, falls diese noch einmal auf seinem Grundstück erscheinen würden. Gegen den Böseler wurde daher ein weiteres Strafverfahren wegen „Missbrauch von Notrufeinrichtungen“ eingeleitet.