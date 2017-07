Ehrenamtliche Helfer im Einsatz Großes Aufräumen in Bockhorst nach schwerem Unwetter

isp Bockhorst. Rund 30 ehrenamtliche Helfer haben am Wochenende bei den Aufräumarbeiten in Bockhorst mit angepackt. Durch das Unwetter vor gut drei Wochen waren zahlreiche Bäume entwurzelt und Äste abgebrochen. Auch viele Ställe und Häuser wurden dadurch teilweise stark beschädigt.

Trotz des ungemütlichen Wetters mit anfänglichem Regen und Wind waren viele freiwillige Helfer dem Aufruf der Gemeinde Bockhorst gefolgt und halfen am Samstag, die umgestürzten Bäume und abgebrochenen Äste zu beseitigen. Noch drei Wochen später waren die Folgen der Windhose, die über das nördliche Emsland gezogen war, deutlich zu erkennen.

Bürgermeister begeistert

Bereits um 9 Uhr hatten sich die Bockhorster am Sportplatz versammelt. Von dort teilten sich die Helfer mit sechs Schleppern und Frontladerschaufeln sowie zahlreichen weiteren landwirtschaftlichen Maschinen in alle Himmelsrichtungen auf, um mit den Aufräumarbeiten zu beginnen. „Ich bin wirklich begeistert“, sagte Bürgermeister Manfred Mönnikes (CDU). „Die Anzahl an freiwilligen Helfern ist schon beachtlich, damit hatte ich nicht gerechnet.“

Leichter und handlicher

Dass die Arbeiten erst drei Wochen nach dem Sturm in Angriff genommen werden, liegt Mönnikes zufolge auf der einen Seite daran, dass die abgebrochenen Äste und Bäume nun einfacher zu verarbeiten seien. „Das Holz ist nun etwas getrocknet und jetzt viel leichter und handlicher“, erklärt der Bürgermeister. „Außerdem können wir in den Bäumen jetzt sehen, welche Äste abgebrochen sind und diese auch noch abnehmen“, ergänzte der stellvertretende Bürgermeister, Holger Albers (SPD). Dies sei auch für die Sicherheit sehr wichtig. Auf der anderen Seite hätten die Einwohner in den vergangenen Wochen genug mit ihren eigenen Aufräumarbeiten zu tun gehabt, da sei es überlegter gewesen, mit den Arbeiten noch ein wenig zu warten, um nun möglichst viele helfende Hände zu haben.

Bürgerpflicht

„Ich sehe es als meine Bürgerpflicht“, sagt ein Helfer. „Es ist mein Dorf und meine Gemeinde, da muss jeder mal mit anpacken.“ Darüber hinaus schweiße solch eine Arbeit noch ein Stück enger zusammen. „Wir hätten auch eine Firma beauftragen können, aber es ist gut, dass die Gemeinde mal wieder zusammen kommt und als Gemeinschaft zusammenarbeitet“, meint ein Einwohner. Auch die Landwirte, die ihre Maschinen zur Verfügung gestellt hatten, stellen Albers zufolge eine große Entlastung dar. „Die Landwirte haben mit ihrer verlorenen Ernte bereits genug zu tun“, sagt Albers. „Da ist es allerhand, dass wir noch so viel Unterstützung von ihnen bekommen.“

Holz auf dem Sportplatz zusammengetragen

Das Holz, das während der Arbeiten anhängerweise gesammelt wurde, hatten die Helfer zunächst am Sportplatz zusammengetragen. Geplant sei es das Holz von einem Forstbetrieb schreddern zu lassen und es dann für die thermische Verwertung freizugeben. „Alternativ lagern wir das Holz bis zum nächsten Frühling und machen dann ein Osterfeuer“, erklärt Bürgermeister Mönnikes.

Nach vier Stunden ist die offizielle Aufräumaktion beendet. „Einige sind allerdings gar nicht zu bremsen und fahren dann nach der Mittagspause noch einmal los, um die letzten Reste auch noch zu beseitigen“, sagt Mönnikes. Bereits am Freitag waren einige Helfer angefangen und hatten die ersten Arbeiten mit einem Hoch-Entaster verrichtet. Im Herbst soll eine große Helferfete gefeiert werden.

Starkes Unwetter im nördlichen Emsland

Kurz, aber heftig war vor etwa drei Wochen ein Unwetter über das nördliche Emsland und den Landkreis Vechta hinweggezogen und hatte innerhalb weniger Minuten große Schäden angerichtet. Während beispielsweise in der Gemeinde Hilkenbrook besonders landwirtschaftliche Ackerflächen unter dem Unwetter gelitten hatten und starker Hagel sowie Bäume auf den Straßen zu großen Behinderungen führte, sind Mönnikes zufolge in Bockhorst besonders die auf Gebäude umgestürzten Bäume und herabfallenden Äste ein Problem gewesen. „In unserer Gemeinde sind leider auch einige Häuser sehr stark betroffen“, berichtet der Bürgermeister. Einige Gebäude seien so stark beschädigt, dass Bewohner kurzzeitig ausziehen müssen, um die Reparaturarbeiten verrichten zu lassen.

