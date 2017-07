Junger Mann unter Verdacht Eigentümer findet gestohlenen Traktor in Surwold wieder

pm/gs Surwold. Treckerdiebstahl, Fahrzeugaufbrüche, Dieseldiebstahl: Eine Reihe von Straftaten auf einem Torfabbaugelände in Surwold beschäftigt die Polizei. Alle Taten sollen auf das Konto eines jungen Mannes gehen. Die Beamten suchen Zeugen.

Wie die Beamten am Samstag mitteilten, war in der Nacht zu Freitag ein Ackerschlepper im Wert von 40.000 Euro vom Torfabbaugelände an der Esterweger Straße gestohlen worden. Der Eigentümer hatte sich, nachdem er den Diebstahl bemerkte, mit einem Bekannten selbstständig auf die Suche nach dem gestohlenen Fahrzeug gemacht. Hinter einem Wohnhaus an der Hauptstraße in Surwold wurden sie dabei am Freitagmorgen auch tatsächlich fündig. Die Heckscheibe des Treckers war eingeschlagen. Im Fußraum lag das herausgebrochene Zündschloss.

Genaue Umstände noch unklar

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei besteht Tatverdacht gegen einen jungen Mann, der sich regelmäßig dort aufhält, wo der Traktor aufgefunden wurde. Die genauen Umstände der Tat sind den Beamten zufolge aber noch unklar. Gleichwohl leiteten sie gegen den Tatverdächtigen ein Verfahren ein.

Auf dem Torfabbaugelände war es in der Nacht zu Freitag weitere Straftaten. Auch andere, dort abgestellte Ackerschlepper wurden aufgebrochen, teils bewegt, jedoch nicht gestohlen. Aus mehreren Fahrzeugen wurde Diesel abgezapft.

Kleinbus festgefahren

Darüber hinaus stellten die Beamten am Tatort einen Kleinbus sicher. Das Fahrzeug wurde vermutlich durch die Täter zurückgelassen, weil es sich festgefahren hatte. Die Ermittler gehen davon aus, dass auch diese Taten auf das Konto des jungen Mannes gehen. Ob er Mittäter hatte, ist zurzeit unklar. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0 49 61/92 60 bei der Polizei Papenburg zu melden.