EZ-Foto der Woche Eule in Garten in Börgerwald fotografiert

Börgerwald. „Bereits während der Arbeit im Garten haben wir das tieftönige Rufen der Eule in den Bäumen wahrgenommen“, erklärt Wilfried Jansen aus Börgerwald. „Sehen konnte man die Eule allerdings noch nicht.“ Nach getaner Arbeit ging Jansen aber auf die Suche nach der Eule.

„Ich bin den Geräuschen gefolgt und habe mich den Bäumen langsam genähert.“ Jansen vermutete die Eule in den Baumkronen und war überrascht, als er das Tier nur knapp drei Meter von ihm entfernt in einem kleineren Baum zwischen den Blättern sitzen sah. Also schnell ins Haus und die Kamera holen. „Die Eule hatte mich dabei die ganze Zeit fest im Blick mit ihren großen Augen“, beschreibt Jansen.

