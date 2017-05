Unterstützung bei Erziehung Sechs neue Familienpaten in Esterwegen

mls Esterwegen. Der Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) in Esterwegen hat sechs Frauen zu neuen Familienpaten ausgebildet. Kerstin Merks, Sozialarbeiterin und Pädagogin beim SKF Esterwegen, überreichte ihnen ihre Zertifikate für die erfolgreich absolvierte Schulung.

Anna Grewe, Thekla Heyen, Sandra Kops, Agnes Vogel, Gaby Meerpohl und Marianne Hanneken werden in Zukunft sowohl Alleinerziehende als auch Großfamilien unterstützen und vor allem den Kindern ihre ganze Aufmerksamkeit schenken. Familienpaten sind engagierte Menschen, die ehrenamtlich Familien Unterstützung im Alltag anbieten und die Eltern entlasten.

Jede Familie braucht manchmal Hilfe

Sie bringen ihre Zeit und ihre Lebenserfahrung ein, um in Familien Freiräume und die Möglichkeit für Spiel und Entwicklung zu schaffen. Sie unterstützen bei der Erziehung und Pflege von Kindern und beteiligen sich an der Freizeitgestaltung der Kinder. „Jede Familie braucht manchmal Hilfe, wenn der Alltag ihr über den Kopf wächst. Wer in solchen Situationen nicht auf Verwandte, Freunde oder Nachbarn zurückgreifen kann, dem kann ein Familienpate zur Seite stehen“, erklärte Merks.

Zukünftige Familienpaten werden zunächst für ihren Einsatz in den Familien von Fachkräften geschult. Während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit werden sie von einer hauptamtlichen Projektkoordinatorin beraten und begleitet und erhalten laufend Fortbildungen. Zudem haben die Familienpaten bei regelmäßigen Treffen die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. Das Projekt ist Bestandteil des Landesprogramms der Familienförderung „Familien in Niedersachsen“ und wird vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung gefördert.

Engagierte, einfühlsame Menschen gesucht

„Interessierte, die sich gerne als Familienpaten engagieren möchten, sind jederzeit herzlich willkommen“, sagte Merks. Gesucht werden engagierte, einfühlsame Menschen, die gerne einen Teil ihrer Freizeit Kindern widmen möchten. Die Menschen sollten bereit sein, über einen begrenzten Zeitraum hinweg eine Familie zu begleiten und zu unterstützen, wenn es um Kinderbetreuung, Organisation des Haushalts oder Freizeitgestaltung geht.

Informationen gibt es beim SKF in Esterwegen unter Telefon 05955/2871 oder per E-Mail an skf.esterwegen@ewetel.net sowie im Internet auf skf-esterwegen.de.