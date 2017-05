Frau wird verletzt und stellt Anzeige Abschiebung von Afrikanerinnen in Bockhorst eskaliert

Bockhorst. Ein nächtlicher Einsatz in einer Asylbewerberunterkunft in Bockhorst in der vergangenen Woche ist eskaliert. Eine Frau von der Elfenbeinküste ist bei dem Einsatz verletzt worden. Sie hat Anzeige wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch erstattet. Die Landesaufnahmebehörde (LAB) Niedersachsen verteidigt das Vorgehen.

Auch mehrere Tage nach dem Vorfall in dem Wohnhaus an der Rehbockstraße haben sich die Gemüter nicht beruhigt. „Ich bin noch immer sprachlos, entsetzt und wütend. Wie kann man so mit Menschen umgehen“, sagt Christian Zankl, Vorsitzender der Flüchtlingshilfe Nordhümmling.

Seit Anfang April betreut der ehrenamtlich geführte Verein die vier Asylbewerberinnen in der Unterkunft an der Rehbockstraße 3 in Bockhorst. Sie waren aus Italien gekommen, mehr oder weniger gedrängt von den dortigen Behörden, weil das Land mit der Flut von Asylanträgen überfordert zu sein scheint, wie Zankl aus Gesprächen mit den vier Frauen, alle um die Mitte 30, weiß.

Arzt attestiert mehrere Verletzungen

Nach Angaben von Zankl hat sich der Vorfall in der Nacht zu Mittwoch, 17. Mai 2017, wie folgt abgespielt: Nachts gegen 3 Uhr standen mehrere Polizisten in der Wohnung der vier Damen von der Elfenbeinküste. „Sie kamen unseren Informationen nach mit einem Schlüssel hinein, ohne zu Klingeln, weckten die schlafenden Frauen und durchsuchten die Wohnung“, berichtet der Vereinsvorsitzende.

Mehrere Frauen versuchen, sich zu verstecken oder zu flüchten. Ein Arzt attestierte später bei einer einen Muskelfaserriss am Oberschenkel und mehrere Hämatome an der Hüfte und am Bein. „Sie hat bei der Staatsanwaltschaft in Osnabrück Anzeige wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch gestellt“, berichtet Zankl, der nach eigener Aussage in den vergangenen Tagen mehr als 100 Telefonate und Gespräche in der Angelegenheit geführt hat. Die Einsatzkräfte entschwanden nach einer Stunde wieder, nach Angaben des Flüchtlingshelfers ohne einen Arzt für die verletzte 34-Jährige zu holen. „Dabei hätte die Polizei schon aus Beweissicherungsgründen auf einen Arzt bestehen müssen“, meint Zankl.

Landesaufnahmebehörde bestätigt Vorfall

Die Landesaufnahmebehörde (LAB) Niedersachsen in Braunschweig, die für den Einsatz zuständig ist, bestätigte auf Anfrage den Vorfall. „Es sollte eine Überstellung zweier Personen gemäß der Dublin III-Verordnung erfolgen, eine Person konnte nicht angetroffen werden. Bei der angetroffenen Person ist Italien für die Durchführung des Asylverfahrens zuständig, da diese dort ihren Asylantrag gestellt hat. Da die Ausreisefrist abgelaufen war, wurde die Abschiebung über die zuständige Ausländerbehörde eingeleitet“, teilte eine Sprecherin der LAB mit.

Flüchtlingshelfer Zankl meint hingegen, dass der Landkreis als Ausländerbehörde am Freitag, 12. Mai 2017 die Aufenthaltsgenehmigung für vier Wochen verlängert habe und Klage gegen die Ablehnung des Asylantrags erhoben wurde. Es sei „ungeschriebenes Gesetz“, so der Flüchtlingshelfer, dass bei diesem Status nicht abgeschoben werden. Die Kreisbehörde wollte aus Datenschutzgründen nicht bestätigen, dass die Aufenthaltsgenehmigung verlängert worden ist.

Vollzugskräfte mit Gegenständen beworfen

Die LAB-Sprecherin bestätigte auch, dass die angetroffene und gesuchte Person während der Maßnahme „ein aggressives Verhalten“ gezeigt und „erheblichen Widerstand“ geleistet habe. „Unter anderem bewarf sie die anwesenden Vollzugskräfte mit Gegenständen und drohte sich selbst zu verletzen“, berichtet die Sprecherin.

Ebenfalls bestätigte sie, dass im Vorfeld den Beamten der Schlüssel zur Haupteingangstür der Unterkunft ausgehändigt worden war. „Die Wohnung wurde nach Klopfen an der Wohnungstür betreten. Diese Tür war nicht verschlossen. Dieses Vorgehen ist legitim, da der Verdacht besteht, dass sich die abzuschiebende Person, welche sich nach dem Ende der Ausreisefrist illegal in Deutschland befindet dort aufhält“, betont die Sprecherin. Ein Dolmetscher sei bei der Maßnahme nicht anwesend gewesen, die Verständigung vor Ort sei auf Englisch erfolgt. Eine Aussage, die Flüchtlingshelfer Christian Zankl kritisiert, denn: „Alle vier Frauen sprechen so gut wie kein Englisch.“

LAB: Kein körperlicher Kontakt zur Frau

Aufgrund der Gesamtumstände musste die Maßnahme nach Angaben der LAB-Sprecherin abgebrochen werden, es wurde niemand mitgenommen beziehungsweise abgeschoben. Zu dem Vorwurf, die Asylbewerberin sei bei dem Einsatz verletzt worden und die Frau habe deshalb Anzeige erstattet, konnte sie nichts sagen, weil der LAB „noch keine Kenntnis über eine solche Anzeige“ habe. Die Sprecherin betonte: „Aufgrund der geschilderten aggressiven Stimmung der Person gab es während der Maßnahme zu keiner Zeit körperlichen Kontakt zwischen der Person und den Vollzugskräften. Es wurde über die gesamte Zeit ein Abstand von rund drei Metern gewahrt. Die Verletzungen wurden der Person nicht durch Vollzugskräfte beigebracht.“

Eine weitere Person vor Ort, die nicht abgeschoben werden sollte, habe sich im Nachgang um die Person zu kümmern. „Es bestand keine weitere Gefahr der Selbst- oder Fremdverletzung“, so die Sprecherin.

Nachteinsatz wegen Abflugzeit

Auch zu der nächtlichen Uhrzeit nahm die LAB Stellung. Bei 3 Uhr könne „nicht von einem Regelfall gesprochen werden“, heißt es. „Die Abholzeit ist stets von den Flugzeiten abhängig. Die Flüge werden vom Landeskriminalamt organisiert. Bei der Terminierung der Abholung ist neben den Transportzeiten zum Flughafen auch immer genügend Zeit zum Packen des Gepäcks sowie Übergabezeit am Flughafen einzuplanen. In diesem Fall wäre der Flug um 10.35 Uhr ab Düsseldorf gegangen, die Übergabezeit wäre 8.30 Uhr gewesen.“