Neuer Ratsherr verpflichtet Bockhorster Gemeinderat wieder vollzählig

Bockhorst. Mit Wolfgang Brake von der Bockhorster Union ist der Rat der Gemeinde Bockhorst nun wieder vollzählig. Ein Sitz der BU bleibt bis zum Ende der Wahlperiode unbesetzt.

Die BU hätte zwei Nachrücker in den Rat entsenden können, jedoch verzichteten Heinrich Vennen und Petra Hanneken auf die Ämter.

Somit hieß Bürgermeister Manfred Mönnikes (CDU) mit Wolfgang Brake lediglich einen neuen BU-Ratsherren nach der Pflichtenbelehrung im Rat willkommen. Zudem verabschiedete er mit Bernhard Jungsthöfel und Gerhard Robin die beiden BU-Ratsherren, die im Februar ihre Ämter niedergelegt hatten. Mönnikes sprach den scheidenden Ratsherren in Abwesenheit Dank und Anerkennung für das geleistete Ehrenamt aus. Robin war insgesamt 16 Jahre, Jungsthöfel elf Jahre im Rat vertreten. Beide hatten ihre Ämter aus persönlichen Gründen niedergelegt.

Der aktuelle Rat hat nun acht Mitglieder, die CDU ist mit fünf, die SPD mit einem und die BU mit zwei Mitgliedern vertreten. Die neue Ratskonstellation machte auch eine Änderung um Verwaltungsausschuss (VA) nötig. Für Gerhard Robin wird jetzt für die BU Hartmut Ulpts im Gremium vertreten sein, im Kindergartenausschuss übernimmt Brake den Sitz für den ausgeschiedenen Robin.

Nach Abschluss aller Formalitäten hat der Rat mehrere Baumaßnahmen in der Gemeinde beschlossen. Zum einen gelte es, so Mönnikes, die Wirtschaftswege wieder in Ordnung zu bringen. Wie er ausführte seien die Wiesenstraße, die Eichenstraße und die Dorfstraße in keinem guten Zustand mehr. Auf bis zu 30 Metern gebe es Versackungen in der Straße. Oberste Priorität habe die Wiesenstraße. Wie an allen drei Wegen müsse auch hier die vorhandene Pflasterung aufgenommen und der Untergrund mit neuem Sand verfüllt werden, bevor die Steine wieder eingesetzt würden. Eine erste Kostenschätzung habe ergeben, dass mit Kosten von etwa 12.000 Euro zu rechnen ist, so Mönnikes.

Alle drei Maßnahmen seien, so der Bürgermeister, in diesem Jahr wohl finanziell nicht zu schaffen sein. Man müsse die Bauarbeiten nacheinander vornehmen und dann sehen, wie viel Geld übrig bleibt. Drei Angebote sollen eingeholt und dann im VA die Arbeiten vergeben werden, so Mönnikes.

Für Sanierungsarbeiten am Dach des Heimathauses fallen zudem weitere Kosten in Höhe von 2700 Euro an. Wie der Rat beschloss, müssen die sogenannten Windfedern an den Dachüberständen erneuert werden. Weiter unterstützt die Gemeinde den Kindergarten bei der Anschaffung eines neuen Trampolins mit 500 Euro. Der Spielturm mit Rutsche wurde bereits entfernt, da er morsch für die Kinder nicht mehr zu nutzen gewesen sei, so Mönnikes. Die daran befestigte Rutsche wird auf dem Spielplatz an der Straße „Zur Beeke“ neu aufgebaut.