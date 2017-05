Zehn mal zwei Freikarten verlost Frühtanz Tange: Das sind die Ticketgewinner

Zum 30. Mal findet in diesem Jahr der Frühtanz in Tange statt. Wir haben zehn Freikarten verlost und jetzt die Gewinner gezogen. Foto: Solveig Gnoth/Archiv

Tange. An Pfingstsonntag, 4. Juni 2017, werden wieder bis zu 30.000 Menschen zum Frühtanz in Tange in der Gemeinde Apen im Landkreis Ammerland erwartet. Zehn Gewinner unserer Verlosung können sich den Eintritt sparen. Das sind die Gewinner.