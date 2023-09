Johann Heinrich Tischbein (der Ältere) malte 1764 in Hessen den Gemälde-Zyklus „Reiherjagd“. So ähnlich dürfte das jagdliche Geschehen auch in Esterwegen abgelaufen sein. Grafik: Repro: Kulturstiftung des Hauses Hessen, Museum Schloss Fasanerie, Eichenzell bei Fulda.

