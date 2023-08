Nach Angaben der Polizei waren in das Unglück, das sich um kurz vor 17 Uhr ereignete, ein Pkw und ein Traktor verwickelt. Den Beamten zufolge war die Autofahrerin mit einem Wagen in Richtung Esterwegen unterwegs. Als sie den Trecker überholte, habe dessen 50 Jahre alter Fahrer dies zu spät bemerkt. Er habe mit dem Traktor nach links abbiegen wollen. Daraufhin seien beide Fahrzeuge zusammengestoßen.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Fahrbahn war zeitweise halbseitig gesperrt

Die Beamten beziffern den Sachschaden am Dienstag auf etwa 15.000 Euro. Ein Sprecher der Polizei in Papenburg hatte am Montagabend auf Anfrage mitgeteilt, dass Betriebsstoffe ausgelaufen seien und deshalb auch noch eine Reinigungsfirma eingesetzt werden müsse. Deshalb habe die Straße im Bereich der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden müssen. Ebenfalls im Einsatz waren außer Rettungsdienst und Polizei auch die Freiwillige Feuerwehr.