Hilkenbrook. Mit großer Vorfreude und vielen neuen Ideen haben Sonja und Markus Bregen den Dorfladen Bregen in Hilkenbrook nach kurzem Umbau wiedereröffnet.

Sonja und Markus Bregen hatten den Laden von der Geschäftsführerin der NH Verwaltungs GmbH Natalie Holm übernommen. Sie werden ihn in Eigenregie führen.

Direkt heimisch gefühlt

„Wir haben uns hier nach den ersten Gesprächen direkt heimisch gefühlt und finden es klasse, wie wir hier aufgenommen worden sind“, sagt Markus Bregen. „Wir waren direkt schockverliebt in den Laden“, fügt Sonja Bregen hinzu. Es sei ihre gemeinsame Entscheidung gewesen, den Laden in der kleinen Nordhümmling-Gemeinde zu übernehmen.

Marion Lammers

Das Ehepaar möchte die Nahversorgung im Ort weiterhin gewährleisten und damit das Dorf unterstützen. Vor allem der persönliche Service nah am Kunden, der sogenannte Kofferraumservice, soll großgeschrieben werden, so Bregen.

Großer Wert auf persönlichen Kontakt

„In großen Discountern verläuft der Einkauf sehr unpersönlich, das möchten wir hier ändern. Wir möchten uns Zeit für die Kunden nehmen und uns mit ihnen unterhalten. Wir kommen beide vom Dorf und schnacken auch beide Platt,“ erklärt Markus Bregen.

Der Geschäftsführer kann sich nach eigenem Bekunden zudem vorstellen, Kunden, die nicht mehr so gut zu Fuß seien, auf Bestellung mit einem Lastenfahrrad bis vor die Haustür zu beliefern. Auch sollen zukünftig die Geschäftszeiten und das Angebot an den Bedarf der Kunden angepasst werden. Denkbar seien beispielsweise ein Angebot von verschiedenen Snacks für die Mittagspause und damit einhergehend durchgehende Öffnungszeiten.

Post- und Lottoannahme

Zusätzlich soll auch der Getränkeservice ausgebaut werden. Neben der Poststelle wird es in Zukunft auch eine Lottoannahmestelle geben. Zum Sortiment zählen Backwaren, Aufschnitt und Käse. Mehrmals in der Woche wird der Laden unter anderem mit frischem Obst und Gemüse beliefert.

Anzeige Anzeige

Marion Lammers

Auf Dauer solle das bereits erweiterte Angebot an Waren zudem auch an den Bedarf der Kunden angepasst werden. „Wir möchten auf Kundennachfragen individuell reagieren“, sind sich Sonja und Markus Bregen einig.

Erhalten bleibt auch das Café mit Sitzmöglichkeiten sowohl im Inneren des Ladens als auch auf der Terrasse, sobald es das Wetter zulässt.

Maler und Marktleiter

Markus Bregen hat schon einige Erfahrungen mit dem Betrieb eines Dorfladens sammeln dürfen, denn sein Vater war der Inhaber des Dorfladens in Augustendorf (Landkreis Rotenburg). Nach einer Ausbildung zum Maler wechselte er die Branche und arbeitete als Groß- und Außenhandelskaufmann in verschiedenen großen Betrieben unter anderem als Marktleiter.

Auch Sonja Bregen ist der Einzelhandel bestens vertraut. Nach ihrer Lehre in einer Bäckerei war sie mehrere Jahre in einer Lottoannahmestelle tätig. Das Ehepaar wohnt zurzeit noch in Bösel, würde aber gerne nach Hilkenbrook ziehen, sobald das passende Haus mit Grundstück gefunden wurde.