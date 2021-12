Frau weicht heranrasendem Auto in Surwold noch gerade so aus

Eine junge Frau wäre in Surwold um ein Haar von einem Auto überfahren worden.

Michael Gstettenbauer/imago-images

Surwold. In Surwold ist es am Sonntag fast zu einem gefährlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine junge Frau konnte einem heranrasendem Auto in letzter Sekunde noch ausweichen.

Die Tat ereignete sich laut Angaben der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim um 18:20 Uhr an der Papenburger Straße. Ein weißer Peugeot fuhr mit erhöhter Geschwindigkeit auf ein dortiges Tankstellengelände, wo eine 20-Jährige dem W