Schornsteinfeger-Ära in Surwold endet - er wird der Neue

Vorgänger und Nachfolger: Zum 1. Januar 2022 übernimmt Frank Schute (links) als bevollmächtigter Schornsteinfegermeister den Kehrbezirk Surwold von Hans-Gerd Thomes.

Christian Belling

Surwold. Nach 47 Jahren ist Schluss: Über Jahrzehnte war Hans-Gerd Thomes "der" Schornsteinfeger in Surwold. Jetzt geht er in Ruhestand - und der Kehrbezirk in neue Hände.

20 Bezirke hatte der Landkreis Emsland Mitte Oktober für die Schornsteinfeger zu vergeben. Drei Kehrbezirke wurden neu besetzt - einer davon in Surwold. Über Jahrzehnte war dort Hans-Gerd Thomes "der" Schornsteinfeger. Jetzt geht