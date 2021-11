Droge E-Bike: Richard Deja fährt 130.000 Kilometer in fünf Jahren

Richard Deja aus Hilkenbrook mit seinem Fahrrad, mit dem er seit 2018 schon mehr als 100.000 Kilometer absolviert hat.

Mirco Moormann

Hilkenbrook. Was als sportliche Betätigung begann, ist für Richard Deja aus Hilkenbrook eine regelrechte Sucht geworden. Er hat in den vergangenen Jahren mehr Kilometer mit dem Fahrrad abgerissen als so mancher mit dem Auto.

Sein Pensum für dieses Jahr ist nicht mehr so hoch, wie Deja sagt. Im vergangenen Jahr kam er auf 26.700 Kilometer mit seinem Fahrrad, in diesem Jahr sind es schon 25.300 - einen Großteil davon im Emsland. "Den Rest schaffe ich mit lin