So geht es mit der abgebrannten Grundschule in Bockhorst weiter

Der Wiederaufbau der Grundschule kann bald beginnen.

Mirco Moormann

Bockhorst. Seit mehr als einem halben Jahr ist kaum etwas an der durch ein Feuer zerstörten Grundschule in Bockhorst passiert. Nun ist das Gebäude eingerüstet worden - und so geht es weiter.

Am 21. April war ein Feuer in einem Schuppen neben der Schule ausgebrochen und auf das Gebäude übergesprungen. Das Dachgeschoss brannte komplett aus, die Schule ist seitdem eine Ruine. In den vergangenen Monaten gingen viele Gerüchte i