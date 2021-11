In Bockhorst haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt.

NWM-TV

Bockhorst . In der Nacht zu Montag haben Unbekannte in Bockhorst einen Geldautomaten gesprengt. Insgesamt drei Explosionen haben stattgefunden. Die Täter sind derzeit auf der Flucht - die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht zu Montag sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten in einer Volksbankfiliale an der Hauptstraße in Bockhorst. Sie haben sich nach Polizeiangaben Zutritt zur Bank verschafft. Gegen zwei Uhr sei es dann zur Detonation gekom