So werden aus Schülern in Esterwegen digitale Filmemacher

Einen Stop-Motion-Film produziert Jannis Lindemann aus der Klasse R10a.

Nadine Göhrs

Esterwegen. Mit digitalem Unterricht ist in Esterwegen nicht etwa Homeschooling gemeint, sondern der Umgang mit digitalen Medien. So werden am Schulzentrum Oberschüler auch zu Filmemachern.

Mit ihrer digitalen Ausstattung hat die Schule schon seit einiger Zeit die Möglichkeit, neben Smartboards auch Tabletcomputer im Unterricht einzusetzen. Wie Schulleiterin Nadine Göhrs im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt, sin