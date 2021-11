So stellt sich Schomaker Gartenprodukte in Esterwegen neu auf

Auf vier Hektar erstreckt sich das neue Firmengelände in Esterwegen.

Mirco Moormann

Esterwegen. Es kommt Leben in das Gewerbegebiet am Küstenkanal in Esterwegen: Das Unternehmen Schomaker Gartenprodukte hat sich auf vier Hektar niedergelassen.

Auf einer erschlossenen Fläche am Kanal, die lange brach lag, sind bereits mehrere Hallen entstanden, in denen Düngemittel produziert und abgepackt werden. Derzeit ist noch nicht alles fertig, sodass in Produktion und Verpackung auch n