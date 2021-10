Mädchen nach Verkehrsunfall in Esterwegen in Lebensgefahr

Ein Rettungshubschrauber flog ein lebensgefährlich verletzten Mädchen in ein Krankenhaus.

Symbolbild Reiss/imago-images.de

Esterwegen. Nach dem schweren Verkehrsunfall am Freitagnachmittag am Ortseingang von Esterwegen schwebt eines der insgesamt drei verletzten Kinder in Lebensgefahr.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag gegen 15.40 Uhr. Eine 34-jährige Mutter aus Esterwegen war mit ihrem Pkw (VW Golf) und ihren sechs und sieben Jahre alten Kindern auf der L30 (Heidbrücker Straße)