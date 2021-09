Schomaker Gartenprodukte verlagert Produktion an neuen Standort in Esterwegen

Das Unternehmen aus Esterwegen will weiter vor allem auf nachhaltige und biologische Produkte setzen. (Symbolfoto)

Esterwegen. Nach und nach hat sich das Unternehmen Schomaker Gartenprodukte in den vergangenen 25 Jahren in der Industriestraße in Sögel vergrößert. Derzeit wird jedoch ein vollständig neuer Standort am Küstenkanal aufgebaut, der alte wird dafür aufgegeben.

Seit über 25 Jahren besteht das Unternehmen. Den Grundstein legte Rudolf Schomaker Senior allerdings schon im Jahr 1954, der damals als erster Emsländer mit seinem Produkt „Deutsche Blumenerde“ Fernsehwerbung in der ARD schaltete und sich i