23-Jähriger greift Polizisten bei Einsatz in Surwold an

Bei einem Einsatz in Surwold hat ein 23-jähriger Mann zwei Polizisten verletzt.

Symbolfoto: Michael Gründel

Surwold . Bei einem Einsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft an der Hauptstraße in Surwold sind am Sonntagvormittag zwei Polizisten von einem 23-jährigen Mann verletzt worden.

Dem Widerstand gegen die Polizisten ging ein Streit zwischen zwei Bewohnern in der Gemeinschaftsunterkunft voraus. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge, wurde ein 21-Jähriger dabei mit einem Messer bedroht. Zeugen verständigten gegen 10