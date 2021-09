Rundballenpresse und Feld brennen in Hilkenbrook

Ausgehend von der brennenden Rundballenpresse griff das Feuer auch auf das Feld über.

Feuerwehr Hilkenbrook / Samtgemeinde Nordhümmling

Hilkenbrook. In Hilkenbrook ist am frühen Samstagabend eine Rundballenpresse in Brand geraten. Die Flammen griffen zum Teil auf das Feld über.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte vor Ort eine Rundballenpresse sowie das Feld auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern. Den Trecker konnte der Landwirt noch rechtzeitig von der Rundballenpresse abkuppeln. Wie die Einsatzkräfte weiter ausfü